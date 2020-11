Roma, infortunio Mancini: le condizioni del difensore della Roma (Di domenica 29 novembre 2020) infortunio Mancini: le condizioni del difensore della Roma, uscito anzitempo dalla sfida del San Paolo contro il Napoli Brutte notizie per la Roma, costretta a rinunciare a Gianluca Mancini dalla mezz’ora della sfida contro il Napoli, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Il difensore giallorosso ha accusato un fastidio muscolare alla coscia destra, preferendo abbandonare il terreno del San Paolo. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti clinici per stabilire l’entità dell’infortunio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020): ledel, uscito anzitempo dalla sfida del San Paolo contro il Napoli Brutte notizie per la, costretta a rinunciare a Gianlucadalla mezz’orasfida contro il Napoli, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A. Ilgiallorosso ha accusato un fastidio muscolare alla coscia destra, preferendo abbandonare il terreno del San Paolo. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti clinici per stabilire l’entità dell’. Leggi su Calcionews24.com

siamo_la_Roma : ?? 38' di #NapoliRoma ?? Esce dal campo #Mancini ?? Fastidio muscolare per lui #ASRoma - il_prof_13 : Comunque il problema della #Roma è che ha troppi giocatori dall'infortunio facile. #NapoliRoma - sportface2016 : #NapoliRoma, esce #Mancini per infortunio: al suo posto entra #JuanJesus - forzaroma : Napoli-Roma, infortunio per Mancini. Al suo posto Juan Jesus #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? #Gattuso convoca 21 calciatori ? Assente #Osimhen ?? Il nigeriano è ancora alle prese con l'infortunio #ASRoma -