Roma: guai a chi tocca Ugo, il cinghilino di Villa Carpegna. Gli animalisti infuriati annunciano battaglia (Di domenica 29 novembre 2020) "Esattamente come un mese fa, la municipale ha rinchiuso un cinghiale in un parco, questa volta a Villa Carpegna, nell'area cani e stanno facendo uscire tutti per fare il loro comodo. Di nuovo! Togliete l'immondizia dalle strade!". Il tam-tam cominciato nelle prime ore del mattino, è arrivato solo verso le 10 sulla pagina di Barbara Iaquitto, fondatrice e admin del gruppo Roma Sta Con I Cinghiali – circa tremila iscritti – che non ha perso tempo ed ha lanciato subito un accorato appello dal suo profilo Facebook. "Stiamo cercando di catturarlo, nella maniera più soft possibile – dichiara Greta, attivista sempre in prima linea con Barbara e gli altri, nella tutela della fauna selvatica – per indurlo a entrare nella gabbia donata dal Rifugio Hope che si è offerto anche di ospitare e prendersi cura di Ugo, (questo il nome con cui è stato ...

