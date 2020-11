Roma, grosso incendio al Foro Italico: in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco (FOTO) (Di domenica 29 novembre 2020) grosso incendio al Foro Italico dove è in corso l’intervento di Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Dall’incendio si è alzata un’alta colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza. Secondo i primi accertamenti le fiamme avrebbero iniziato a divampare all’altezza di via Foce dell’Aniene. Sul posto sono presenti anche gli agent della Polizia Locale per la gestione della viabilità. incendio al Foro Italico: ripercussioni sul traffico Traffico rallentato sulla Tangenziale Est, nel tratto tra via Salaria e via dei Campi Sportivi in direzione Tor di Quinto e in direzione San Giovanni. Circolazione interrotta anche sulla linea ferroviaria regionale Roma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 novembre 2020)aldove è indidele Protezione Civile. Dall’si è alzata un’alta colonna di fumo visibile da diversi chilometri di distanza. Secondo i primi accertamenti le fiamme avrebbero iniziato a divampare all’altezza di via Foce dell’Aniene. Sul posto sono presenti anche gli agent della Polizia Locale per la gestione della viabilità.al: ripercussioni sul traffico Traffico rallentato sulla Tangenziale Est, nel tratto tra via Salaria e via dei Campi Sportivi in direzione Tor di Quinto e in direzione San Giovanni. Circolazione interrotta anche sulla linea ferroviaria regionale...

CorriereCitta : Roma, grosso incendio al Foro Italico: in corso l’intervento dei Vigili del Fuoco (FOTO) - liwsemue : @giaestrismo Il pericolo c'è ed è grosso, visto che stiamo perdendo punti OVUNQUE Mi raccomando eh, non fate scher… - morbosoanal : RT @santamaria_real: ?? Eccolo il cazzo più grosso di Roma, quello che si scopa le più troie ha avuto il meglio! ?? Io e @giorgio_be nel vide… - LeoFiorino : @BarillariDav Mah.. io alle manifestazioni organizzate dalla mie parti ho sempre partecipato. Forse sarebbe l'ora d… - Lucrezia9_9 : RT @sonolaanto: @MoniaProvvedi @antonel52837259 Bene. Allora mi spieghi in che modo tu proponi di 'tornare a vivere' senza fare aumentare i… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma grosso Roma, sesso in auto di servizio: rischia grosso chi ha registrato i vigili amanti La Stampa Aurelio e le storie tese: cronaca del complicato rapporto tra Roma e Napoli

Una sfida accesa anche in ambito societario: dal mercato alle denunce. Per Manolas e Milik trattative sull’orlo dei nervi, Fienga inibito per le accuse azzurre di luglio ...

Nemi, cinghiale con figli al seguito cade dal dirupo e muore: salvi i piccoli

Un grosso cinghiale femmina con i cinghialetti al seguito è caduto da un dirupo da un altezza di diversi metri mentre procedeva in mezzo alla folta vegetazione nella Conca del Lago di Nemi ...

Una sfida accesa anche in ambito societario: dal mercato alle denunce. Per Manolas e Milik trattative sull’orlo dei nervi, Fienga inibito per le accuse azzurre di luglio ...Un grosso cinghiale femmina con i cinghialetti al seguito è caduto da un dirupo da un altezza di diversi metri mentre procedeva in mezzo alla folta vegetazione nella Conca del Lago di Nemi ...