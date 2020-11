Roberto Bolle si ritira dalle scene – L’annuncio inaspettato (Di domenica 29 novembre 2020) Roberto Bolle è uno dei più grandi ballerini che possiamo avere l’onore di avere in Italia. L’etoile de La Scala però ha da poco preso un’importante decisione: abbandonare le scene e appendere le scarpette al chiodo. Roberto Bolle ha preferito parlare di pensione: non arriverà subito ma tra circa un anno e mezzo. “Come età umana si è giovani, ma come età tersicorea in realtà non si è più così giovani”. Roberto Bolle va in pensione – Presto l’addio al ballo Roberto Bolle ha tanti meriti, fra cui quello di aver attirato i telespettatori verso il ballo. Lo ricordiamo infatti in diverse occasioni al fianco di Virginia Raffaele e impegnato in tanti spettacoli in cui ha alternato sketch, balli e interviste. Nonostante i successi, il ... Leggi su giornal (Di domenica 29 novembre 2020)è uno dei più grandi ballerini che possiamo avere l’onore di avere in Italia. L’etoile de La Scala però ha da poco preso un’importante decisione: abbandonare lee appendere le scarpette al chiodo.ha preferito parlare di pensione: non arriverà subito ma tra circa un anno e mezzo. “Come età umana si è giovani, ma come età tersicorea in realtà non si è più così giovani”.va in pensione – Presto l’addio al balloha tanti meriti, fra cui quello di aver attirato i telespettatori verso il ballo. Lo ricordiamo infatti in diverse occasioni al fianco di Virginia Raffaele e impegnato in tanti spettacoli in cui ha alternato sketch, balli e interviste. Nonostante i successi, il ...

VanityFairIt : Che coppia! Sarebbe un peccato perderseli @RobertoBolle @vascorossi - prestia_fabio : RT @fanpage: Roberto Bolle annuncia: 'Presto mi ritirerò dalle scene' - BnB_Ferroviere : Roberto Bolle annuncia il ritiro dalle scene: “Presto andrò in pensione” ?? Via @fanpage ?? - babyzenzy : RT @eventiatmilano: Roberto Bolle annuncia il ritiro dalle scene: “Presto andrò in pensione” ?? Via @fanpage ?? - vivere_sardegna : Danza: Roberto Bolle andrò in pensione ad aprile 2022 -