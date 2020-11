Roberto Bolle annuncia l’addio alla danza (Di domenica 29 novembre 2020) Una notizia che il mondo della danza ha sempre temuto. Roberto Bolle, il grande etoile del teatro alla Scala di Milano ha parlato ai microfoni di SkyTg24: a breve darà il suo addio alla danza dal vivo. Una decisione sofferta legata soprattutto all’età: Per l’opinione pubblica a 47 anni si è giovani, ma per un tersicoreo no. Roberto Bolle ha compiuto 45 anni lo scorso 26 marzo ed un ballerino va generalmente in pensione verso i 47. Il danzatore afferma che probabilmente darà il suo addio alla danza dal vivo da Aprile 2022, resta un anno e mezzo circa per poter guardarlo danzare sui palcoscenici dei teatri più importanti d’Italia. L’anno scorso aveva già lasciato il suo ruolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Una notizia che il mondo dellaha sempre temuto., il grande etoile del teatroScala di Milano ha parlato ai microfoni di SkyTg24: a breve darà il suo addiodal vivo. Una decisione sofferta legata soprattutto all’età: Per l’opinione pubblica a 47 anni si è giovani, ma per un tersicoreo no.ha compiuto 45 anni lo scorso 26 marzo ed un ballerino va generalmente in pensione verso i 47. Iltore afferma che probabilmente darà il suo addiodal vivo da Aprile 2022, resta un anno e mezzo circa per poter guardarlore sui palcoscenici dei teatri più importanti d’Italia. L’anno scorso aveva già lasciato il suo ruolo ...

