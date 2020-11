Ristori quater: stasera Cdm. Doppia proroga della scadenza per il versamento degli acconti (Di domenica 29 novembre 2020) Rinvio al 10 dicembre con impatto generalizzato. Valutazione mirata su aprile. Posticipo in primavera in caso di riduzione del 33% di fatture e scontrini anche per imprese e studi fino a 50 milioni di ricavi. Anche i ristoranti in zona arancione potranno prorogare il pagamento degli acconti a prescindere dalla perdita Leggi su ilsole24ore (Di domenica 29 novembre 2020) Rinvio al 10 dicembre con impatto generalizzato. Valutazione mirata su aprile. Posticipo in primavera in caso di riduzione del 33% di fatture e scontrini anche per imprese e studi fino a 50 milioni di ricavi. Anche i ristoranti in zona arancione potrannore il pagamentoa prescindere dalla perdita

