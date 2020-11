Ristori Quater: il decreto economico che rinvia le scadenze fiscali. Ecco le date (Di domenica 29 novembre 2020) Il decreto Ristori Quater è arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi questa mattina, e sarà varato probabilmente in serata. Il quarto decreto economico anti-pandemia, prevede nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi e non solo. Saranno stanziati fondi aggiuntivi per le forze dell’ordine e per le regioni, sono previsti rinvii per le scadenze fiscali e lo stop alle procedure esecutive. Particolare attenzione alle imprese dei Ristori nella “zona rossa” e “arancione”. Leggi anche: Piano Cashback: il bonus di 150 euro si potrà richiedere da dicembre, Ecco come funziona Il rinvio delle scadenze fiscali La bozza del decreto, nei suoi 23 articoli, prevede innanzitutto il rinvio delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 novembre 2020) Ilè arrivato sul tavolo di Palazzo Chigi questa mattina, e sarà varato probabilmente in serata. Il quartoanti-pandemia, prevede nuovi aiuti per i settori più colpiti dalla crisi e non solo. Saranno stanziati fondi aggiuntivi per le forze dell’ordine e per le regioni, sono previsti rinvii per lee lo stop alle procedure esecutive. Particolare attenzione alle imprese deinella “zona rossa” e “arancione”. Leggi anche: Piano Cashback: il bonus di 150 euro si potrà richiedere da dicembre,come funziona Il rinvio delleLa bozza del, nei suoi 23 articoli, prevede innanzitutto il rinvio delle ...

