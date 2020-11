Ristori quater | doppia proroga della scadenza per il versamento degli acconti

(Di domenica 29 novembre 2020) Rinvio al 10 dicembre con impatto generalizzato. Valutazione mirata su aprile. Posticipo in primavera in caso di riduzione del 33% di fatture e scontrini anche per imprese e studi fino a 50 milioni di ricavi. Anche i ristoranti in zona arancione potrannore il pagamentoa prescindere dalla perdita

Arriva il decreto Ristori-quater con il rinvio a fine aprile dei versamenti fiscali in scadenza tra oggi e fine anno per le imprese in perdita e lo slittamento a primavera anche delle rate della ...Via libera al decreto Ristori quater: altri 8 miliardi per attività e lavoratori in difficoltà a causa del Covid. Per alcune categorie possibile un esonero delle tasse sospese (I CONTENUTI).