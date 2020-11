Rischio cicloni e nubifragi | scatta l’allerta meteo in mezza Italia | le regioni interessate

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 29 novembre 2020) Nuova ondata di maltempo sull’, che comincerà la prossima settimana all’insegna di temporali e fenomenirologici anche di una certa intensità. Per questo per domani, lunedì 30 novembre, la Protezione civile ha diramato un doppio avviso di allertasulleche saranno più colpite dalla pioggia battente: arancione sulla Sardegna meridionale, che per il L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'