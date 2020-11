Ricordate Pedro Valti | l’uomo che fece perdere la pazienza ad Amadeus?

Leggi su chenews

(Di domenica 29 novembre 2020) “Per me è la cipolla”, chi non ha mai utilizzato questa frase per tirarsi fuori in maniera ironica da una domanda scomoda? Beh, il primo a pronunciarla fu proprio, che causò la rabbia di. In principio fu, quando si parla de L’Eredità il primo volto che viene in mente è quello di Carlo Conti seguito subito dopo da quello bonario di Fabrizo Frizzi. Loro due sono i conduttori iconici ma l’ideatore fu proprioche, insieme a Stefano Santucci, ha voluto riproporre un format argentino, El legado. Tra i concorrenti che hanno fatto la storia del programma c’è, un giovane cremasco entrato nella storia della tv, finendo con l’essere mandato via dallo studio. Lo? LEGGI ...