Riconosci il bambino nella foto? Oggi è il re dei sorcini

SandyLombardia : @RITADILULLO1 @Armadillina Certo, era un uomo diviso da mille contraddizioni. Aiuti con una partita un bambino mala… -

Ultime Notizie dalla rete : Riconosci bambino

instaNews

Oggi è un grandissimo cantautore, amatissimo dai sorcini, con una carriera straordinaria alle spalle che ha venduto milioni di dischi, ma qui era solo un bambino. Chi è il bambino della foto? – ...Continua a comportarsi come un bambino Donald Trump, che non solo non intende in alcun modo riconoscere la vittoria di Joe Biden, ma sta pensando di mostrare sin da subito che sarà una spina nel fianc ...