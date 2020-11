Riapertura scuole: regioni agiscono in ordine sparso, Governo punta al 7 gennaio. Gli ultimi aggiornamenti (Di domenica 29 novembre 2020) Tutti in classe dal 7 gennaio. Questo è l'orientamento prevalente nel Governo, in vista del varo del nuovo dpcm con le misure anti contagio da Covid. Nel vertice di venerdì notte Conte e i capi delegazione non hanno preso una decisione finale: "La discussione sulla scuola è ancora aperta", viene spiegato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 29 novembre 2020) Tutti in classe dal 7. Questo è l'orientamento prevalente nel, in vista del varo del nuovo dpcm con le misure anti contagio da Covid. Nel vertice di venerdì notte Conte e i capi delegazione non hanno preso una decisione finale: "La discussione sulla scuola è ancora aperta", viene spiegato. L'articolo .

