Renato Zero e l’unica sua storia d’amore: “Ho amato solo Lucy Morante” (Di domenica 29 novembre 2020) Renato Zero ha amato solo Lucy Morante nella sua vita. È stato lo stesso artista italiano a dirlo in varie interviste. Ecco chi è la donna, l’artista e la manager – e secondo alcune voci anche ex moglie – che ha aiutato Renato agli inizi della sua carriera. Anche lei inizialmente provò a sfondare con una carriera artistica durata però poco, infatti la stessa Lucy divenne poi la manager del cantante romano, e la sua accompagnatrice principale agli eventi. Una compagna ed agente silenziosa, presente dove e quando serviva, Lucy non ha mai cercato notorietà, una volta accantonata la carriera d’artista, mai oscurando quindi la luce del grandissimo cantautore e showman, autore di canzoni come Cercami, Mi vendo e tanti altri successi. Non tutti sanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020)haMorante nella sua vita. È stato lo stesso artista italiano a dirlo in varie interviste. Ecco chi è la donna, l’artista e la manager – e secondo alcune voci anche ex moglie – che ha aiutatoagli inizi della sua carriera. Anche lei inizialmente provò a sfondare con una carriera artistica durata però poco, infatti la stessadivenne poi la manager del cantante romano, e la sua accompagnatrice principale agli eventi. Una compagna ed agente silenziosa, presente dove e quando serviva,non ha mai cercato notorietà, una volta accantonata la carriera d’artista, mai oscurando quindi la luce del grandissimo cantautore e showman, autore di canzoni come Cercami, Mi vendo e tanti altri successi. Non tutti sanno ...

Notiziedi_it : Domenica In: anticipazioni e ospiti del prossimo 29 novembre 2020. Arriva Renato Zero - MusicStarStaff : CS_Renato Zero ospite d’eccezione a “Domenica In” - Rugantino15 : @__Fausta__ld 'Magari toccasse a me, prendermi cura dei giorni tuoi....' ???? Renato Zero - mao59 : Renato Zero ospite d'eccezione a ''Domenica In'' - radiosiciliarse : RENATO ZERO - SBATTIAMOCI -