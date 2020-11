Regioni, il disastro del Titolo V eslode nella crisi Covid, senza riforma costituzionale sarà il caos (Di domenica 29 novembre 2020) Regioni, un Titolo V da rivedere, sostiene Giovanni Valentini in questo articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Con tutti gli errori che Matteo Renzi ha potuto commettere, le critiche che ... Leggi su blitzquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020), unV da rivedere, sostiene Giovanni Valentini in questo articolo pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Con tutti gli errori che Matteo Renzi ha potuto commettere, le critiche che ...

Ultime Notizie dalla rete : Regioni disastro Posti letto, assunti, tamponi: il disastro Regioni continua Il Fatto Quotidiano Rifiuti. Trizzino (M5S): Il piano della Regione è un disastro. Musumeci sordo alle indicazioni del ministero. Tornano anche gli inceneritori

Palermo 27 novembre 2020 – “Se questa è la ‘bella copia’ del piano regionale dei rifiuti bocciato un anno e mezzo fa dal Ministero dell’Ambiente, allora era meglio non scriverlo. Ho avuto modo di legg ...

Covid. Fugatti (PA Trento): “Con piste da sci chiuse, danni per per almeno 20 miliardi di euro. “Dovrebbe decidere l’Europa”

27 NOV - Una perdita di indotto pari a 20 miliardi – una cifra vicina all’1% del PIL nazionale. Questa la stima che le Regioni alpine hanno fatto del danno che l’industria dello sci sarà costretta a s ...

