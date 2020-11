Regioni | da oggi si cambia colore | chi passa all’arancione e chi al giallo

(Di domenica 29 novembre 2020) Roma, 29 nov – Da rosso ad arancione:è il «gran giorno» per leLombardia, Piemonte e Calabria che vedonoto il proprio status epidemiologico fino al 3 dicembre, secondo quanto stabilito dal ministero della Salute con l’ordinanza firmata dal ministro Speranza. Mentre Puglia e Liguria adotteranno le regole previste per ilggio alarancioni: poco da festeggiare Nonostante i lievi allentamenti delle restrizioni anti-Covid i residenti dellearancioni – e soprattutto gli esercenti – hanno ben poco da festeggiare. Restano infatti molte delle regole e dei divieti dello status precedente. «Non è iniziata la stagione del liberi tutti» ha specificato il governatore lombardo Attilio Fontana esortando i cittadini a «non abbassare la ...

In che senso? «Immaginate questo scenario: pochi contagi in Italia, le Regioni quasi tutte gialle o verdi e la possibilità, per tutti, di spostarsi più agevolmente rispetto ad oggi. Perché sarebbe ...Oggi sarà infatti l'ultimo giorno in zona rossa prima dell'allentamento delle misure che scatterà da domenica 29 novembre. Milano, 28 novembre 2020 - La Lombardia respira: da domani entrerà ...