Real Madrid, buone notizie: Benzema torna tra i convocati (Di domenica 29 novembre 2020) Zinedine Zidane può sorridere in vista della gara di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: torna a disposizione Benzema Il Real Madrid ritrova il suo centravanti. Zinedine Zidane, infatti, ha stilato la lista dei convocati in vista della gara di Champions League contro lo Shakthar Donetsk. torna a disposizione Karim Benzema che aveva saltato le ultime gare (tra cui quella con l'Inter a San Siro). Il tecnico ritrova dunque la punta di diamante mentre resta ancora fuori Sergio Ramos, alle prese con un infortunio. ?? ¡Estos son los 21 jugadores convocados para enfrentarnos al @FCShakhtar!@CodereApuestas #RMUCL pic.twitter.com/dNP2zXo37H — Real Madrid C.F. (@RealMadrid) November 29, 2020

