Quei ginecologi sono killer prezzolati In una lettera | le parole estreme di Papa Francesco | un terremoto e la sinistra tace

(Di domenica 29 novembre 2020) «¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema?». Anche se la traduzione è facile, ci torniamo tra poco. Prima occorre riconoscere a Jorge Mario Bergoglio la capacità di sfuggire a ogni facile classificazione. Pure le etichette che lacompiaciuta gli appiccica addosso gli vanno strette. Certo, c'è ilche scrive il commento apparso sul New York Times del 26 novembre, nel quale Gesù Cristo non appare nemmeno una volta. E dire che lo spazio offerto dal quotidiano della élite statunitense liberal e scristianizzata era una meravigliosa occasione di evangelizzazione. Invece, in quel testo, abbondano i riferimenti al cambiamento climatico, agli immigrati, ai cattivi «politici populisti» che sfruttano le paure della gente. Prediche che non c'è alcun bisogno di rivolgere ai lettori di quel giornale, ai quali non serve il capo della ...