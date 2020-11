Quando Kate Middleton era la regina delle notti londinesi

Leggi su vanityfair

(Di domenica 29 novembre 2020) Kate Middleton e William sono andati a nozze il 29 marzo 2011, ma l’amore tra l’erede al trono e la compagna di università è da far risalire al 2002. Waity Katie ci ha messo otto anni ad «accalappiare» il suo principe. Ma non ha mai sbagliato una mossa. Nemmeno durante una «pausa» dal loro rapporto. Ad accendere i riflettori su quel periodo è ora un nuovo documentario sulla duchessa di Cambridge trasmesso dalla tv spagnola. Sotto la lente d’ingrandimento è la primavera del 2007, quando William chiese tempo alla fidanzata. Avevano entrambi 25 anni e il principe non era convinto di volere fare sul serio.