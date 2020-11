Qualità della vita, la classifica di Italia Oggi: Napoli nel gruppo di coda (Di domenica 29 novembre 2020) Bolzano e Bologna sono in testa alla classifica nella dimensione affari e lavoro, mantenendo le posizioni di vertice già ottenute nelle passate edizioni. E’ quanto emerge dalla classifica 2020 sulla Qualità della vita, realizzata da ItaliaOggi in collaborazione con l’Università La Sapienza e Cattolica Assicurazioni e giunta alla 22ma edizione. Al terzo posto si piazza, come negli ultimi anni, Trento. A seguire Cuneo, Fermo e Rimini. In fondo troviamo Crotone (stabile al 107), poco sopra Agrigento (stabile al 106), Caserta (al 105 era al 103) e Napoli (stabile al 104). Tra le grandi città se Milano si piazza al 24mo posto (era al 6) ma nel gruppo di testa dove la dimensione è ‘buona’, Roma è stabile al 72mo nel gruppo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 novembre 2020) Bolzano e Bologna sono in testa allanella dimensione affari e lavoro, mantenendo le posizioni di vertice già ottenute nelle passate edizioni. E’ quanto emerge dalla2020 sulla, realizzata dain collaborazione con l’Università La Sapienza e Cattolica Assicurazioni e giunta alla 22ma edizione. Al terzo posto si piazza, come negli ultimi anni, Trento. A seguire Cuneo, Fermo e Rimini. In fondo troviamo Crotone (stabile al 107), poco sopra Agrigento (stabile al 106), Caserta (al 105 era al 103) e(stabile al 104). Tra le grandi città se Milano si piazza al 24mo posto (era al 6) ma neldi testa dove la dimensione è ‘buona’, Roma è stabile al 72mo nel...

