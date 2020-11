Puglia, maltempo: ancora allerta per temporali e vento forte. Rischio idraulico per il tarantino Protezione civile, previsioni meteo (Di domenica 29 novembre 2020) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 20 per 24 ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti: localmente forti settentrionali con rinforzi su tutta la regione. Incremento dei livelli idrometrici del reticolo idrografico.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: ancora allerta per ... Leggi su noinotizie (Di domenica 29 novembre 2020) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 20 per 24 ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati generalmente moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci diintensità, attività elettrica e forti raffiche di. Venti: localmente forti settentrionali con rinforzi su tutta la regione. Incremento dei livelli idrometrici del reticolo idrografico.”: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper ...

