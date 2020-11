Previsioni del tempo del 30 Novembre 2020: bel tempo al centro (Di domenica 29 novembre 2020) Il Meteo del 30 Novembre dimostra una situazione eterogenea sul territorio italiano diviso fra bel tempo e nubi sparse. Per quanto riguarda la giornata di domani 30 Novembre 2020 la situazione è molto più variegata in tutto il territorio italiano. In via generale in direzione nord ci sarà bel tempo su Alpi, Nordest e parte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 29 novembre 2020) Il Meteo del 30dimostra una situazione eterogenea sul territorio italiano diviso fra bele nubi sparse. Per quanto riguarda la giornata di domani 30la situazione è molto più variegata in tutto il territorio italiano. In via generale in direzione nord ci sarà belsu Alpi, Nordest e parte L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ricpuglisi : Vi rammento le previsioni del CTS della Regione Lombardia sui posti occupati in terapia intensiva per #COVID19. Co… - civati : Previsioni del Tempo. - meteoincalabria : Previsioni del tempo in Italia per domani 30/11/2020 - Sadachbia18 : RT @CaffeFilosofico: Nessuno pensava di domandare ad altri delle previsioni sulla durata del contagio. Ma via via che i giorni passavano, s… - sigeardo : Quest’anno, secondo le previsioni dell’Office for Budget Responsibility, il Pil britannico si contrarrà dell’11,3%,… -