Premier | Mourinho in testa | “Volevamo vincere” Ma Lampard | “Li abbiamo dominati”

Doppio colpo per il Tottenham: gli Spurs escono indenni dallo scontro in alta quota con il Chelsea e raggiungono il Liverpool in testa alla classifica. Un buon punto per José Mourinho, che però alza l'asticella, come ha ammesso nel post gara: "La cosa migliore di oggi è che il mio spogliatoio non era contento per questo pareggio. Giocando a Stamford Bridge potrebbe essere un buon risultato, ma il fatto che non siano contenti mi rende orgoglioso. Potevamo fare meglio in alcune situazioni, con maggior qualità per trasformare le occasioni create, abbiamo avuto una grande chance per vincere la partita alla fine ma pur non segnando abbiamo avuto sempre il controllo". Gli ha replicato a distanza il tecnico del Chelsea Frank Lampard. Il boss dei Blues ha spiegato: "abbiamo dominato ..."

