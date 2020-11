Prandelli: “Non possiamo fare miracoli in pochi giorni. Porto a casa le cose buone consapevole che dobbiamo migliorare” (Di domenica 29 novembre 2020) Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan:“Non era facile, ma ci abbiamo provato. Non abbiamo ancora continuità e convinzione nei nostri mezzi. I gol hanno reso tutto più complicato, ma la cosa positiva è che non abbiamo mai mollato.Questa squadra a livello atletico è molto forte, ma in questo calcio serve più intensità. Stiamo cercando di lavorare su questo e non possiamo fare miracoli in pochi giorni. Ci portiamo a casa le cose buone e proveremo a migliorare negli altri aspetti.Vlahovic? Non c’è un giocatore di 20 anni che fa la differenza in area di rigore. Ha ottime potenzialità. In queste partite ho preferito lui come centravanti: deve migliorare molto ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Cesareè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di San Siro contro il Milan:era facile, ma ci abbiamo provato. Non abbiamo ancora continuità e convinzione nei nostri mezzi. I gol hanno reso tutto più complicato, ma la cosa positiva è che non abbiamo mai mollato.Questa squadra a livello atletico è molto forte, ma in questo calcio serve più intensità. Stiamo cercando di lavorare su questo e nonin. Ci portiamo alee proveremo a migliorare negli altri aspetti.Vlahovic? Non c’è un giocatore di 20 anni che fa la differenza in area di rigore. Ha ottime potenzialità. In queste partite ho preferito lui come centravanti: deve migliorare molto ...

