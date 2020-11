Post sessista della Lega su Rosy Bindi, Fratoianni: “Disgustoso” (Di domenica 29 novembre 2020) Il Post sessista contro Rosy Bindi scritto da un consigliere comunale della Lega ha generato numerose polemiche. Il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni si è schierato in difesa dell’ex ministra della Sanità. “Rosy Bindi commissario in Calabria? Finalmente l’uomo giusto al Posto giusto“, questo il messaggio scritto qualche giorno fa su Facebook da Pasquale L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 29 novembre 2020) Ilcontroscritto da un consigliere comunaleha generato numerose polemiche. Il portavoce nazionale di Sinistra Italiana Nicolasi è schierato in difesa dell’ex ministraSanità. “commissario in Calabria? Finalmente l’uomo giusto alo giusto“, questo il messaggio scritto qualche giorno fa su Facebook da Pasquale L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

