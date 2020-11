Pordenone prima, Foggia ultima. Per qualità della vita sale Roma, scende Milano (Di domenica 29 novembre 2020) Cambio al vertice della classifica della qualità della vita. Una sorta di staffetta tra prima e seconda: quest’anno è Pordenone sul podio, seguita da Trento. In coda, invece, scivola Foggia. Queste le principali variazioni registrate nella classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di Roma, giunta alla XXII edizione e che quest’anno tiene conto anche della pandemia in corso. Le province più colpite dalla prima ondata della pandemia sono infatti quelle che perdono più posizioni in classifica generale. Bergamo scende dal 26esimo posto dell’anno scorso al 40esimo di quest’anno. Lodi indietreggia di 37 posizioni, Milano di 16, Piacenza di ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 29 novembre 2020) Cambio al verticeclassifica. Una sorta di staffetta trae seconda: quest’anno èsul podio, seguita da Trento. In coda, invece, scivola. Queste le principali variazioni registrate nella classifica annuale di ItaliaOggi e Università La Sapienza di, giunta alla XXII edizione e che quest’anno tiene conto anchepandemia in corso. Le province più colpite dallaondatapandemia sono infatti quelle che perdono più posizioni in classifica generale. Bergamodal 26esimo posto dell’anno scorso al 40esimo di quest’anno. Lodi indietreggia di 37 posizioni,di 16, Piacenza di ...

