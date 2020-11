Poker del Napoli contro la Roma | vittoria nel segno di Maradona

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 29 novembre 2020)(ITALPRESS) – Ilonora Diego Armandonel migliore dei modi con un netto 4-0 inflitto alla. La squadra di Fonseca perde e subisce un brusco stop dopo tre vittorie consecutive in campionato (primo ko sul campo della stagione). Nella cornice emozionante del San Paolo (che presto sarà stadio), la formazione di Gattuso scende in campo con maglia albiceleste in una giornata di ricordo del campione che si è aperta con la visita di Bruno Conti al murales dedicato aai Quartieri Spagnoli. E la prima occasione del match è di un calciatore brevilineo e tecnico quanto lo era il Marazico della: Pedro, che al 4? scaglia un destro alto rispetto alla porta difesa da Meret. Ma è una chance isolata in un primo tempo dominato dal ...