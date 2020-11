Piemonte zona arancione, la Confarca annuncia: "Riprendono gli esami pratici per la patente B" (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo la pubblicazione dell'ordinanza prevista in Gazzetta Ufficiale, che avverrà oggi, le autoscuole che operano nelle regioni considerate meno a rischio potranno tornare agli esami pratici per la ... Leggi su ideawebtv (Di domenica 29 novembre 2020) Dopo la pubblicazione dell'ordinanza prevista in Gazzetta Ufficiale, che avverrà oggi, le autoscuole che operano nelle regioni considerate meno a rischio potranno tornare agliper la ...

TgrPiemonte : +++ #Covid, il Piemonte diventa zona arancione insieme a Lombardia e Calabria. L'ordinanza del ministro Speranza en… - rtl1025 : ????? Il #Piemonte passa dalla zona rossa a quella arancione e le strade di #Torino si affollano, con veri e propri a… - Kottomano : RT @riktroiani: Il presidente della #valledaosta Erik Lavevaz anticipa: 'Stiamo ancora aspettando la pubblicazione dell'ordinanza ministeri… - IdeawebTV : Piemonte zona arancione, la Confarca annuncia: “Riprendono gli esami pratici per la patente B”… - TecnicaScuola : Piemonte, zona arancione ma non per le scuole medie: Cirio contestato - -