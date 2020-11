Piemonte, Lombardia e Calabria da oggi zone arancioni: cosa cambia (Di domenica 29 novembre 2020) A partire da oggi 29 novembre e fino al prossimo 3 dicembre Lombardia, Piemonte e Calabria diventano zone arancioni. Le Regioni in questione a partire dall’ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza erano state inserite tra quelle più a rischio, l’allentamento degli ultimi giorni della curva epidemiologica ha permesso lo spostamento nelle zone meno a rischio. cosa cambia quindi da oggi per Lombardia, Piemonte e Calabria? Le novità più importanti riguardano senza dubbio la possibilità di spostarsi da casa anche senza comprovati motivi di necessità e la riapertura dei negozi. Permangono tuttavia alcune limitazioni. Il coprifuoco sarà attivo dalle 22 alle 5 del ... Leggi su italiasera (Di domenica 29 novembre 2020) A partire da29 novembre e fino al prossimo 3 dicembrediventano. Le Regioni in questione a partire dall’ordinanza firmata dal ministro Roberto Speranza erano state inserite tra quelle più a rischio, l’allentamento degli ultimi giorni della curva epidemiologica ha permesso lo spostamento nellemeno a rischio.quindi daper? Le novità più importanti riguardano senza dubbio la possibilità di spostarsi da casa anche senza comprovati motivi di necessità e la riapertura dei negozi. Permangono tuttavia alcune limitazioni. Il coprifuoco sarà attivo dalle 22 alle 5 del ...

