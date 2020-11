Piemonte, didattica digitale per seconda e terza media fino al 23 dicembre. Ordinanza (Di domenica 29 novembre 2020) Il governatore Alberto Cirio ha annunciato il proseguimento delle lezioni a distanza per le seconde e terze medie: “La zona arancione non è un traguardo, è un passaggio”, ha affermato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 29 novembre 2020) Il governatore Alberto Cirio ha annunciato il proseguimento delle lezioni a distanza per le seconde e terze medie: “La zona arancione non è un traguardo, è un passaggio”, ha affermato. L'articolo .

orizzontescuola : Piemonte, didattica digitale per seconda e terza media fino al 23 dicembre. Ordinanza - junews24com : Piemonte zona arancione: spostamenti, ristorazione, didattica. Cosa cambia - - serpicofra : Chi deve tornare a scuola domani, Regione per Regione - solops : Nonostante il Piemonte sia in zona arancione il presidente Cirio conferma che le seconde e terze medie continuerann… - QCanavese : RT @regionepiemonte: Ordinanza 132 del 28/11/2020 del Presidente della Regione Piemonte: fino a mercoledì 23 dicembre 2020 ancora didattica… -