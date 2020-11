Piano Cashback: il bonus di 150 euro si potrà richiedere da dicembre, ecco come funziona (Di domenica 29 novembre 2020) Il Piano Cashback di Natale, che il Governo sta mettendo a punto, consiste in un rimborso di 150 euro per gli acquisti effettuati a dicembre. L’intenzione è chiara: incoraggiare i pagamenti tracciabili e garantire un’entrata maggiore agli imprenditori più colpiti dall’emergenza Covid. Il Piano Cashback di Natale è una delle misure anti-crisi che vedranno luce nel prossimo Dpcm previsto per il 4 dicembre. Leggi anche: Conte, il nuovo Dpcm del 4 dicembre: restrizioni per festività, zone rosse e arancioni Piano Cashback, come ottenere il bonus Fonti vicine all’Esecutivo avrebbero confermato l’intenzione di riconoscere un sistema di extra Cashback per gli acquisti ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 novembre 2020) Ildi Natale, che il Governo sta mettendo a punto, consiste in un rimborso di 150per gli acquisti effettuati a. L’intenzione è chiara: incoraggiare i pagamenti tracciabili e garantire un’entrata maggiore agli imprenditori più colpiti dall’emergenza Covid. Ildi Natale è una delle misure anti-crisi che vedranno luce nel prossimo Dpcm previsto per il 4. Leggi anche: Conte, il nuovo Dpcm del 4: restrizioni per festività, zone rosse e arancioniottenere ilFonti vicine all’Esecutivo avrebbero confermato l’intenzione di riconoscere un sistema di extraper gli acquisti ...

