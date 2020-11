Periodicodaily scommesse | le partite di martedì 1 dicembre

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 29 novembre 2020) Nelcalcistico spicca sicuramente la Champions League, con le prime 8valide per la 5a giornata della fase a gironi. Di seguito andremo ad analizzare quindi ledipiù interessanti per scommettere. LEDI MARTEDI 1: LA CHAMPIONS LEAGUE: LOKOMOTIV MOSCA-SALISBURGO: Nel gruppo A, dietro al Bayern già qualificato Atletico, Lokomotiv e Salisburgo si giocano secondo e terzo posto. I russi sono a quota 3 punti, mentre gli austriaci solo 1. Entrambe inseguono l’Atletico, secondo a quota 5. Partita da GOL, con entrambe le squadre che devono vincere per continuare a sperare di andare avanti, o perlomeno per riuscire ad andare in Europa League. SHAKHTAR-REAL MADRID: In Ucraina invece si disputerà una ...