Perché Pirlo viene risparmiato dalla critica mentre Sarri ne veniva sommerso

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 29 novembre 2020) Un anno fa, la Juventus era in testa alla classifica dopo nove giornate, da imbattuta. Aveva vinto sette volte, pareggiando due partite. Ma Mauriziodi critiche. Gli spunti, in un ambiente del genere, non mancano mai. La ricerca continua della perfezione permette di trovare un modello di riferimento da eguagliare sempre più alto: presente o passato, nazionale o internazionale, tecnico-tattico o di risultati. E nel momento in cui sul piano calcistico si è irreprensibili, si passa agli aspetti personali. Un trattamento simile è comprensibile. Il club che ingaggiaè all’apice dell’ossessione per la svolta europeista. Vuole vincere la Champions League a tutti i costi e ha maturato una convinzione: per farlo occorre un gioco codificato, divertente ed efficace, alla stregua di Liverpool e Bayern ...