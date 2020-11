Parma, Liverani carica: “Sento che la svolta è vicina. In questa squadra tutti sono protagonisti” (Di domenica 29 novembre 2020) Non c'è tempo per fermarsi per il Parma che dopo la vittoria con il Cosenza in Coppa Italia cerca di riprendere il discorso punti in campionato, interrottosi domenica scorsa nel ko dell'Olimpico contro la Roma:"Domani sarà sicuramente una gara difficile per tutte e due - dichiara Liverani nella conferenza pre Genoa - , vogliamo entrambe una vittoria per iniziare un nuovo campionato. Abbiamo bisogno tutti quanti di punti ma soprattutto di una prestazione positiva che possa sbloccarci sotto tanti punti di vista. Credo che la squadra stia crescendo, sta lavorando per questo e sono molto fiducioso in vista della partita di domani".COSENZA - Liverani riavvolge il nastro e torna a parlare della vittoria con il Cosenza, avvenuta in settimana: "Sicuramente ci sono state delle ... Leggi su itasportpress (Di domenica 29 novembre 2020) Non c'è tempo per fermarsi per ilche dopo la vittoria con il Cosenza in Coppa Italia cerca di riprendere il discorso punti in campionato, interrottosi domenica scorsa nel ko dell'Olimpico contro la Roma:"Domani sarà sicuramente una gara difficile per tutte e due - dichiaranella conferenza pre Genoa - , vogliamo entrambe una vittoria per iniziare un nuovo campionato. Abbiamo bisognoquanti di punti ma soprattutto di una prestazione positiva che possa sbloccarci sotto tanti punti di vista. Credo che lastia crescendo, sta lavorando per questo emolto fiducioso in vista della partita di domani".COSENZA -riavvolge il nastro e torna a parlare della vittoria con il Cosenza, avvenuta in settimana: "Sicuramente cistate delle ...

zazoomblog : Parma Liverani: «Una prestazione positiva contro il Genoa per sbloccarci» - #Parma #Liverani: #prestazione - ItaSportPress : Parma, Liverani carica: 'Sento che la svolta è vicina. In questa squadra tutti sono protagonisti' -… - sportface2016 : #GenoaParma, i convocati di Liverani: assente Cyprien, c’è Hernani - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Liverani: «Gara difficile per Genoa e Parma, entrambe hanno bisogno di punti» - - pianetagenoa : Liverani: «Gara difficile per Genoa e Parma, entrambe hanno bisogno di punti» - -