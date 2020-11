Parma, i convocati di Liverani per il Genoa (Di domenica 29 novembre 2020) Il Parma ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Genoa. Rientrano Hernani e Valenti, mentre Liverani dovrà fare a meno di Sohm e Cyprien. Ecco la lista: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe; Difensori: B. Alves, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Osorio, Ricci, Valenti; Centrocampisti: Brugman, Camara, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella; Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh. Foto: sito ufficiale Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 29 novembre 2020) Ilha diramato la lista deiin vista del match contro il. Rientrano Hernani e Valenti, mentredovrà fare a meno di Sohm e Cyprien. Ecco la lista: Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe; Difensori: B. Alves, Busi, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Osorio, Ricci, Valenti; Centrocampisti: Brugman, Camara, Grassi, Hernani Jr, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella; Attaccanti: Brunetta, Cornelius, Inglese, Gervinho, Karamoh. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

