Pari al ritorno sul ring per Mike Tyson contro Roy Jones Jr (Di domenica 29 novembre 2020) LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Doveva essere uno spettacolo e così è stato. Il ritorno sul ring di Mike Tyson, a 15 anni di distanza dal ritiro, però non coincide con il ritorno alla vittoria: nella notte italiana, a ridosso delle nostre prime luci, la sfida tra Kid Dynamite e Roy Jones Jr. si chiude con un pareggio. Il più giovane Campione del Mondo dei pesi massimi contro colui che è stato capace di vincere il titolo mondiale in ben quattro categorie di peso differenti: ora in due fanno 105 anni, ma l'intensità non ha certo fatto desiderare. Entrambi hanno dimostrato quella aggressività e quella voglia di lottare fino all'ultimo round – ciascuno dalla durata di 2 minuti – che li ha permesso di arrivare nell'Olimpo del pugilato. Allo Staples Center di Los ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 29 novembre 2020) LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Doveva essere uno spettacolo e così è stato. Ilsuldi, a 15 anni di distanza dal ritiro, però non coincide con ilalla vittoria: nella notte italiana, a ridosso delle nostre prime luci, la sfida tra Kid Dynamite e RoyJr. si chiude con un pareggio. Il più giovane Campione del Mondo dei pesi massimicolui che è stato capace di vincere il titolo mondiale in ben quattro categorie di peso differenti: ora in due fanno 105 anni, ma l'intensità non ha certo fatto desiderare. Entrambi hanno dimostrato quella aggressività e quella voglia di lottare fino all'ultimo round – ciascuno dalla durata di 2 minuti – che li ha permesso di arrivare nell'Olimpo del pugilato. Allo Staples Center di Los ...

