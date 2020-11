Palermo-Monopoli, rosanero a caccia del riscatto: Boscaglia sfida Scienza per riprendere la marcia (Di domenica 29 novembre 2020) Il Palermo cerca il riscatto.Archiviata la sconfitta contro la Turris, i rosanero sono pronti a tornare in campo per continuare la risalita e spazzar via le nubi tornate sul proprio attacco. La scia di vittorie di fila, tre contro Juve Stabia, Paganese e Potenza, si è dunque interrotta, ma è tempo di riprendere la marcia. Alle 15.00, andrà in scena la sfida contro il Monopoli, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.Nonostante l'emergenza Coronavirus è ormai alle spalle, anche per la gara contro gli uomini di Giuseppe Scienza, il tecnico Roberto Boscaglia dovrà fare i conti con qualche assenza importante: “Nelle ultime settimane sto ritrovando tutti i miei giocatori, i progressi sono stati eccellenti e ... Leggi su mediagol (Di domenica 29 novembre 2020) Ilcerca il.Archiviata la sconfitta contro la Turris, isono pronti a tornare in campo per continuare la risalita e spazzar via le nubi tornate sul proprio attacco. La scia di vittorie di fila, tre contro Juve Stabia, Paganese e Potenza, si è dunque interrotta, ma è tempo dila. Alle 15.00, andrà in scena lacontro il, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C-Girone C.Nonostante l'emergenza Coronavirus è ormai alle spalle, anche per la gara contro gli uomini di Giuseppe, il tecnico Robertodovrà fare i conti con qualche assenza importante: “Nelle ultime settimane sto ritrovando tutti i miei giocatori, i progressi sono stati eccellenti e ...

