Palermo | da Silipo a Floriano | i rosanero ricordano la piccola Marta

(Di domenica 29 novembre 2020) ltorna a vincere al "Barbera".Archiviato l'amaro ko rimediato contro la Turris, i, tornano alla vittoria superando il Monopoli con un tris deciso dalle reti di Almici, Marconi e Saraniti. Un successo che la compagine siciliana, come confermato durante la conferenza stampa post-gara dal tecnico Roberto Boscaglia, ha voluto dedicare a: unatifosa, di appena 10 anni, scomparsa nei giorni scorsi a seguito di un malore accusato a scuola che ha stroncato la sua giovane vita. Una triste vicenda che non ha lasciato indifferenti i calciatorii quali, anche dopo il triplice fischio, hanno voluto ricordare lacon alcuni post condivisi attraverso i propri profili Instagram.

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Silipo

La 13^ giornata del campionato di Serie C girone C torna a vedere tutte le partite disputarsi, senza alcun rinvio causato dal Covid. Risultati e tabellini della 13^ giornata del campionato di Serie C ...Reazione rosa. Al Barbera si decide tutto nel primo tempo: prima Almici dagli undici metri e poi Marconi spianano la strada ai rosanero per la loro quarta vittoria stagionale isolando ...