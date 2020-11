Pagelle Napoli Roma: Zielinski un uragano, Insigne gol e fantasia. Fantasma Dzeko VOTI (Di domenica 29 novembre 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Napoli Roma Le Pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Roma, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Zielinski, Insigne FLOP: Dzeko, Mirante VOTI Napoli: Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6,5, Demme 6 (83? Lobotka s.v.); Lozano 6,5 (66? Politano 6,5), Zielinski 7,5 (77? Elmas 6), Insigne 7; Mertens 7 (83? Petagna s.v.). Roma: Mirante 5; Mancini 6 (37? Juan Jesus 5,5), Cristante 5,5, Ibanez 5,5; Karsdorp 6, Pellegrini 6 (78? Borja Mayoral s.v.), Veretout 6 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 novembre 2020) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 9ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:, Mirante: Meret 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6, Koulibaly 6,5, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6,5, Demme 6 (83? Lobotka s.v.); Lozano 6,5 (66? Politano 6,5),7,5 (77? Elmas 6),7; Mertens 7 (83? Petagna s.v.).: Mirante 5; Mancini 6 (37? Juan Jesus 5,5), Cristante 5,5, Ibanez 5,5; Karsdorp 6, Pellegrini 6 (78? Borja Mayoral s.v.), Veretout 6 ...

CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: proviamo a dare i voti dopo questo #NapoliRoma: Lorenzo #Insigne, Diego #Demme, Kostas #Manolas, Piotr #Zielinski... https… - claudioruss : proviamo a dare i voti dopo questo #NapoliRoma: Lorenzo #Insigne, Diego #Demme, Kostas #Manolas, Piotr #Zielinski... - sportface2016 : #NapoliRoma 4-0, le pagelle e il tabellino - Napoliflash24 : Europa League: il Napoli vince e va in testa al girone. Le pagelle degli azzurri - - infoitinterno : Napoli-Rijeka, le pagelle: bene Maksimovic in difesa. Zielinski in crescita, Lozano cambia marcia agli azzurri nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Napoli Pagelle Napoli Roma: TOP e FLOP del match VOTI Calcio News 24 Pagelle Napoli-Roma 4-0, voti e tabellino Serie A 2020/2021

Le pagelle di Napoli-Roma 4-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della nona giornata di Serie A 2020/2021. Al San Paolo forte connection tra gli azzurri e Maradona, visto che il gol c ...

Milan-Fiorentina 2-0, pagelle viola: flop totale

Fiorentina disastrosa sconfitta da un buon Milan. Mostra schemi di gioco ma fa acqua da tutte le parti. La difesa è il reparto peggiore ...

Le pagelle di Napoli-Roma 4-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match della nona giornata di Serie A 2020/2021. Al San Paolo forte connection tra gli azzurri e Maradona, visto che il gol c ...Fiorentina disastrosa sconfitta da un buon Milan. Mostra schemi di gioco ma fa acqua da tutte le parti. La difesa è il reparto peggiore ...