Oroscopo Paolo Fox 2021 Bilancia: il nuovo anno mese per mese (Di domenica 29 novembre 2020) Come andrà il nuovo anno per tutti i nati sotto il segno della Bilancia? A svelarci come sarà il 2021 è l'Oroscopo di Paolo Fox che ci spiega come verrà salutato un tormentato 2020 per dare il via ad un nuovo anno. I prossimi mesi saranno importanti e finalmente ci sarà un po' meno tristezza nell'aria. Questo dipenderà anche dal fatto che il 2020 non è stato affatto semplice e dunque non si sprecherà altro tempo ma si cercherà di migliorare quanto più possibile. Cerchiamo allora di capire meglio come sarà questo 2021 per tutti i nati sotto il segno della Bilancia secondo Paolo Fox e il suo Oroscopo.

