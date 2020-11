Oroscopo di Paolo Fox dal 30 novembre al 6 dicembre: previsioni della settimana (Di domenica 29 novembre 2020) Vediamo come evolve questa settimana dal punto di vista astrologico con l’Oroscopo di Paolo Fox. Ecco di seguito le previsioni segno dopo segno. Ariete C’è in questi giorni il transito di Marte nel tuo segno. Il che ti rende molto ribelle. A paritre da metà dicembre si presenterà per te una valida occasione di recuperare o di cambiare le cose. Per quel che riguarda la vita professionale stanno per arrivare delle soddisfazioni e si sta per concludere un biennio di grande difficoltà. Toro Per te questo è un periodo molto stanco che non dovresti perdere d’occhio: non ti mancheranno delle perplessità in particolare se hai dato adito a delle nuove relazioni che non danno affidamento.Per quel che concerne coppie, il recupero sperato può arrivare solo se vi saranno pochi scatti di ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 29 novembre 2020) Vediamo come evolve questadal punto di vista astrologico con l’diFox. Ecco di seguito lesegno dopo segno. Ariete C’è in questi giorni il transito di Marte nel tuo segno. Il che ti rende molto ribelle. A paritre da metàsi presenterà per te una valida occasione di recuperare o di cambiare le cose. Per quel che riguarda la vita professionale stanno per arrivare delle soddisfazioni e si sta per concludere un biennio di grande difficoltà. Toro Per te questo è un periodo molto stanco che non dovresti perdere d’occhio: non ti mancheranno delle perplessità in particolare se hai dato adito a delle nuove relazioni che non danno affidamento.Per quel che concerne coppie, il recupero sperato può arrivare solo se vi saranno pochi scatti di ...

