Oroscopo 29 novembre 2020 | i pronostici di oggi

Leggi su italiasera

(Di domenica 29 novembre 2020) Nuovamente insieme, per la nostra analisi dell’andamento degli astri. Andiamo a vedere che succede con il nuovodi. A seguire idi, 29, con le novità fino alle ultime previsioni.29: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro29: Ariete La felicità ti raggiungerà solo quando le persone giuste guarderanno.29: Toro Sei il tipo di amico che arriva presto alla festa e rimane fino a tardi per aiutare a ripulire un pasticcio che non hai fatto.29: Gemelli Sarà liberatorio riconoscere la differenza tra infatuazioni, preoccupazioni e amore ...