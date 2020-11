Ornella Vanoni colpita duramente dalla malattia, le sue condizioni (Di domenica 29 novembre 2020) Nelle ultime settimane la celebre cantante Ornella Vanoni ha dovuto combattere con la positività al Covid-19: ora come sta? Anche Ornella Vanoni, la celebre cantante italiana, ha dovuto affrontare un periodo duro a causa della positività al Covid-19. Nelle scorse settimane durante il programma Che tempo che fa aveva svelato: “Non voglio morire”. Anche sul L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 29 novembre 2020) Nelle ultime settimane la celebre cantanteha dovuto combattere con la positività al Covid-19: ora come sta? Anche, la celebre cantante italiana, ha dovuto affrontare un periodo duro a causa della positività al Covid-19. Nelle scorse settimane durante il programma Che tempo che fa aveva svelato: “Non voglio morire”. Anche sul L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

SMSNEWSOFFICIAL : A Domenica In ospiti Renato Zero, Alessandra Mussolini e in collegamento Giovanna Ralli e Ornella Vanoni - RadioRF101 : #NowPlaying Solo Un Volo (Feat Eros Ramazzotti) - ORNELLA VANONI @Radiorf101 #RF101 - radiocalabriafm : ORNELLA VANONI - TRISTEZZA (PER FAVORE VAI VIA) - DublencoIgor : RT @doddy610: Bisogna imparare ad amarsi in questa vita Bisogna imparare a lasciarsi quando è finita E vivere ogni istante fino all'ultim… - radioyoume : Radio You & Me ON AIR : Ornella Vanoni - L'appuntamento -- Scrivici su WhatsApp 3248862989 -