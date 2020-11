Omicidio Lorys Stival | nel giorno della scomparsa | le parole di dolore del padre

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 29 novembre 2020) Neldel sesto anniversariomorte del piccolo, il pensiero di suoDavide torna ancora una volta al ricordo del figlio perduto. Davideha cambiato vita e città, ma si è allontanato solo fisicamente da quel mondo che urlava il nome diad ogni angolo: Santa Croce di Camerina, il paesino in provincia di Ragusa dove glihanno vissuto. Ogni anno, due volte l’anno, Davidescrive una lettera per suo figlioe parla con lui. In quello che l’avvocato dell’uomo, Daniele Scrofani, ha definito “un rapporto intimo e spirituale” trae figlio, c’è la comunicazione di un amore che non svanisce e si ripercuote nel quotidiano di una famiglia ...