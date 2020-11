Omicidio della promoter | si suicida il killer di Marilena Re nel carcere di Busto Arsizio

Leggi su urbanpost

(Di domenica 29 novembre 2020)suicidio in. Vito Clericò aveva commesso un atroce. Aveva ucciso e decapitato l’amicaRosa Re perché aveva un debito finanziario nei suoi confronti. Oggi 29 novembre, l’uomo ha messo fine alla propria esistenza, mentre scontava la pena neldi. >>Monza, ucciso a coltellate: efferatoper strada in pieno giorno castellanza vito clerico’ che ha uccisore di castellanza, fonte: laprealpina.itsuicidio deldiVito Clericò, il 64enne di Garbagnate Milanese si èto. L’uomo stava scontando la pena per ...