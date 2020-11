Ombre cinesi per l’armatore del cargo italiano ora nave militare dell’Iran (Di domenica 29 novembre 2020) Dal Polesine all’Iran con una suggestione cinese. C’è un pezzo di Dragone nel gruppo Visentini, società armatrice venata, costruttore nel 1992 della nave cargo ex-italiana, la ex-Altina misteriosamente diventata unità da battaglia in forza alla marina iraniana. Le connessioni, almeno industriali, tra la società armatrice veneta fondata a Porto Viro (Rovigo) nel 1964 da Francesco Visentini (scomparso nel 2019) e la Cina, non mancano. PASSIONI cinesi E forse vale la pena partire proprio dalla connection cinese del gruppo Visentini. Da diversi anni, infatti, il gruppo acquista grosse unità cargo dalla Cina, in particolare dal cantiere cinese Avic Weihai, colosso asiatico una volta parte del gruppo Avic International Holding Corporation, società dell’aviazione (partner industriale di Leonardo dal 2004) finita nella black ... Leggi su formiche (Di domenica 29 novembre 2020) Dal Polesine all’Iran con una suggestione cinese. C’è un pezzo di Dragone nel gruppo Visentini, società armatrice venata, costruttore nel 1992 dellaex-italiana, la ex-Altina misteriosamente diventata unità da battaglia in forza alla marina iraniana. Le connessioni, almeno industriali, tra la società armatrice veneta fondata a Porto Viro (Rovigo) nel 1964 da Francesco Visentini (scomparso nel 2019) e la Cina, non mancano. PASSIONIE forse vale la pena partire proprio dalla connection cinese del gruppo Visentini. Da diversi anni, infatti, il gruppo acquista grosse unitàdalla Cina, in particolare dal cantiere cinese Avic Weihai, colosso asiatico una volta parte del gruppo Avic International Holding Corporation, società dell’aviazione (partner industriale di Leonardo dal 2004) finita nella black ...

