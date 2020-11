Oman | Webuilt si aggiudica il contratto per due impianti di dissalazione | uno sarà il piu grande del Paese

(Di domenica 29 novembre 2020) Doppiazione inper il Gruppo Webuild che, tramite la controllata Fisia Ital, ottiene due nuovi contratti per la progettazione, fornitura e costruzione di duedidel valore complessivo di circa 330 milioni di dollari. Entrambi glisorgeranno a nord di Muscat, nella costa settentrionale delche si affaccia sul Golfo dell’, e serviranno l’area intorno alla capitale. Assegnati dal cliente finalePower & Water Procurement (OPWP), Fisia Italrealizzerà glidia osmosi inversa (RO) di Ghubrah 3 IWP, da 300.000 metri cubi di produzione di acqua al giorno, e di Barka 5 IWP, produzione di ...

