Oggi è il primo giorno dell’Avvento, cos è e cosa vuol dire? La sua storia (Di domenica 29 novembre 2020) Dicembre è il mese dell’Avvento, ma cos è l’Avvento? Anche se nella lingua latina la parola “avvento”significa “venuta”, il significato più comune indica l’attesa, ossia il tempo liturgico che è posto prima del Natale. Anche questo Natale 2020 è oramai alle porte. Quest’anno sarà forse un po’ diverso da come ce lo ricordiamo poiché la situazione epidemiologica legata al virus Covid-19 ci ha fatto vivere momenti poco felici. Nonostante questo periodo abbia scosso l’intera umanità, ci sono tradizioni legate alla stagione più attesa dell’anno a cui non si rinuncia. Una di queste è proprio il calendario dell’Avvento, che può aiutarci a tenere il conto del tempo che manca aspettando Natale. Oggetto, questo, che nasce da una usanza squisitamente tedesca, presa in prestito col tempo da diversi paesi del Nord Europa ed in seguito giunta anche in Italia. È ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 novembre 2020) Dicembre è il mese, ma cos è l’Avvento? Anche se nella lingua latina la parola “avvento”significa “venuta”, il significato più comune indica l’attesa, ossia il tempo liturgico che è posto prima del Natale. Anche questo Natale 2020 è oramai alle porte. Quest’anno sarà forse un po’ diverso da come ce lo ricordiamo poiché la situazione epidemiologica legata al virus Covid-19 ci ha fatto vivere momenti poco felici. Nonostante questo periodo abbia scosso l’intera umanità, ci sono tradizioni legate alla stagione più attesa dell’anno a cui non si rinuncia. Una di queste è proprio il calendario, che può aiutarci a tenere il conto del tempo che manca aspettando Natale. Oggetto, questo, che nasce da una usanza squisitamente tedesca, presa in prestito col tempo da diversi paesi del Nord Europa ed in seguito giunta anche in Italia. È ...

virginiaraggi : Oggi siamo stati al deposito Atac in via Prenestina per presentare una bella novità. È arrivato a Roma il primo dei… - virginiaraggi : Oggi abbiamo inaugurato una macchinetta mangiaplastica nel Mercato della Magliana. Si tratta del primo dei 17 ecoco… - LauraPausini : Oggi vi faccio vedere qualche immagine dal backstage di #IoSi, girato nello stesso studio di Se Non Te, il primo st… - maurofughi : Oggi pregliasco comincia a far danni di primo mattino. Fanno i turni e sta domenica tocca a lui. Sempre sulla cloac… - convivioblog : @AndreeCucc Molto oggi viene ridicolizzato a torto e tutto sembra condurre alla bruttezza. Al primo posto il pudore. -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi primo Coronavirus, oggi in Italia 29.003 nuovi casi con 232mila tamponi, 822 decessi. Primo calo terapie intensive Il Sole 24 ORE "Quella volta che Maradona lasciò i giornalisti per venirmi a salutare"

I ricordi del pasticciere Bruno Petri grande amico dei giocatori argentini: "Prima di un Napoli-Roma mi disse. segnerò per te" ...

Da domenica cambia il “Padre Nostro”, spiragli per l'atteso Messale friulano

Entrano in vigore con la prima domenica d’Avvento le modifiche volute dalla Cei: ecco come cambiano il "Confesso", il "Gloria" e la preghiera più conosciuta UDINE. La prima domenica d’avvento porta in ...

I ricordi del pasticciere Bruno Petri grande amico dei giocatori argentini: "Prima di un Napoli-Roma mi disse. segnerò per te" ...Entrano in vigore con la prima domenica d’Avvento le modifiche volute dalla Cei: ecco come cambiano il "Confesso", il "Gloria" e la preghiera più conosciuta UDINE. La prima domenica d’avvento porta in ...