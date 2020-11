Nuovo Salario, vandali all’attacco: incendiato un albero e gettati i resti nella fontana del Parco Chiaia (Di domenica 29 novembre 2020) Ancora un atto vandalico nel quartiere Nuovo Salario, nel cuore del III Municipio. E’ successo questa notte, nel Parco Chiaia, dove ignoti vandali hanno dato fuoco a un albero, distruggendolo completamente. Non contenti, hanno gettato i resti all’interno della fontana già stracolma di superalcolici e bottiglie di birra. Questa mattina i residenti hanno visto l’albero ancora fumante e lo hanno filmato, mostrando ancora una volta come quest’area resti troppo spesso alla merce di persone che non rispettano alcuna regola. Da quanto segnalano i cittadini alla pagina “Reporter Montesacro”, infatti, la sera tardi, anche dopo le 22:00 e quindi dopo l’orario del coprifuoco, vari giovani si riuniscono nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 novembre 2020) Ancora un attoco nel quartiere, nel cuore del III Municipio. E’ successo questa notte, nel, dove ignotihanno dato fuoco a un, distruggendolo completamente. Non contenti, hanno gettato iall’interno dellagià stracolma di superalcolici e bottiglie di birra. Questa mattina i residenti hanno visto l’ancora fumante e lo hanno filmato, mostrando ancora una volta come quest’areatroppo spesso alla merce di persone che non rispettano alcuna regola. Da quanto segnalano i cittadini alla pagina “Reporter Montesacro”, infatti, la sera tardi, anche dopo le 22:00 e quindi dopo l’orario del coprifuoco, vari giovani si riuniscono nel ...

