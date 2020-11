Nonna Maria, che ha superato guerra, Spagnola e tre diagnosi di Covid (a 101 anni) (Di domenica 29 novembre 2020) LEGGI ANCHE Natale, dal 18 (o 19) dicembre non ci si sposta più. Ma che significa? Leggi su vanityfair (Di domenica 29 novembre 2020) LEGGI ANCHE Natale, dal 18 (o 19) dicembre non ci si sposta più. Ma che significa?

La storia di Maria Orsingher, valtellinese, classe 1919: «Piccola e fragile all’apparenza, con sintomi molto lievi e un carattere di ferro» ...

Nonna Maria a 101 anni era riuscita a sconfiggere il Covid già durante la prima ondata. A settembre ancora un tampone positivo l’aveva costretta a un ricovero all’ospedale Morelli di Sondalo. Ma anche ...

La storia di Maria Orsingher, valtellinese, classe 1919: «Piccola e fragile all’apparenza, con sintomi molto lievi e un carattere di ferro» ...Nonna Maria a 101 anni era riuscita a sconfiggere il Covid già durante la prima ondata. A settembre ancora un tampone positivo l’aveva costretta a un ricovero all’ospedale Morelli di Sondalo. Ma anche ...