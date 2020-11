Nonna Maria a 101 anni postitiva per ben 3 volte, sconfigge il covid (Di domenica 29 novembre 2020) Non ha solo sconfitto il covid una volta, ma ha ripetuto l'impresa anche una seconda volta dopo il ricovero in ospedale. Protagonista dell'impresa è Maria Orsingher, una Nonna di 101 anni ricoverata nella Rsa Casa San Lorenzo di Ardenno, in Valtellina. La prima è risultata positiva al tampone la scorsa primavera, durante la prima ondata covid: Maria è riuscita a sconfiggere il virus dopo un breve ricovero all'ospedale Morelli di Sondalo, senza particolari complicazioni: respirava da sola e non aveva febbre. Tre volte positiva al covid, Nonna Maria più forte del virus Il secondo ricovero al Morelli risale invece allo scorso settembre quando, insieme a un altro ospite della casa di riposo, è ... Leggi su howtodofor (Di domenica 29 novembre 2020) Non ha solo sconfitto iluna volta, ma ha ripetuto l'impresa anche una seconda volta dopo il ricovero in ospedale. Protagonista dell'impresa èOrsingher, unadi 101ricoverata nella Rsa Casa San Lorenzo di Ardenno, in Valtellina. La prima è risultata positiva al tampone la scorsa primavera, durante la prima ondataè riuscita are il virus dopo un breve ricovero all'ospedale Morelli di Sondalo, senza particolari complicazioni: respirava da sola e non aveva febbre. Trepositiva alpiù forte del virus Il secondo ricovero al Morelli risale invece allo scorso settembre quando, insieme a un altro ospite della casa di riposo, è ...

